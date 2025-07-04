كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الأربعاء، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.12 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

بنك مصر: 13.12 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

بنك القاهرة: 13.12 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.16 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 13.15 جنيه للشراء بتراجع 13 قرشًا، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.