انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتبت- آية محمد:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الأربعاء، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 13.12 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.
بنك مصر: 13.12 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.
بنك القاهرة: 13.12 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 13.16 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 13.15 جنيه للشراء بتراجع 13 قرشًا، و13.2 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.
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