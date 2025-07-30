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المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة

09:54 م الأربعاء 30 يوليه 2025

البنك المركزي الأمريكي

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كتبت- منال المصري:

أبقى الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي عند مستوى 4.25% و4.5%.

ويأتي ذلك رغم ضغوط دونالد ترامب على جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي بضرورة خفض سعر الفائدة لتخفيف عجز الموازنة.

قرار الفيدرالي اليوم يعكس مخاطر الضغوط المتزايدة التي تحيط بمعدل التضخم بسبب التبعات السلبية المتوقعة للرسوم الجمركية التي شنها ترامب ومن المتوقع تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

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البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة ترامب
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