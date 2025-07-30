انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30-7-2025، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.92 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.98 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و12.99 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك القاهرة: 12.97 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و13.05 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.95 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.