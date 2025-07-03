صندوق النقد: المراجعة الأولى من قرض الاستدامة لمصر في الخريف

كتبت- منال المصري:

قالت جولي كوزاك مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي إن المراجعة الأولى على قرض مصر للاستدامة والمرونة ستتزامن مع المراجعة السادسة في برنامج التسهيل الممدد لقرض مصر، بالخريف- أي شهر سبتمبر-، وفقًا للجدول المعتمد من مجلس الإدارة.

وأضافت كوزاك خلال مؤتمر صحفي اليوم أن المضي قدمًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات يتطلب تعميق الإصلاحات، خاصة في تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.

كان صندوق النقد الدولي أقر في أبريل الماضي طلب مصر بالحصول على قرض المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار على شرائح مع رهن صرف كل شريحة بتقدم مصر في التوافق مع المعايير البيئية.