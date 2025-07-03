صندوق النقد: دمج مراجعتين من برنامج مصر وانتظار إصلاحات سبتمبر

كتبت- منال المصري:

أعلنت جولي كوزاك مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) في مراجعة واحدة بالخريف "شهر سبتمبر المقبل" على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت ردا على أحد الأسئلة في مؤتمر صحفي للصندوق اليوم، أن هذا الدمج يرجع إلى الحاجة لمزيد من الوقت أمام مصر لتنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية.

في مايو الماضي زارت بعثة على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.

لكن البعثة أعلنت عدم اعتماد المراجعة الخامسة بسبب استمرار المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية حيث اعتماد كل مراجعة يتيح لمصر سحب شريحة جديدة من القرض.

يتيح اعتماد صندوق النقد المراجعة الخامسة تلقى مصر شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

حصلت مصر على 3.3 مليار دولار على 5 دفعات من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي آخرها 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي.