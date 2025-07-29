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المؤسسة الإسلامية للتجارة ضخت 22.2 مليار دولار لمصر منذ نشأتها

05:29 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

الدكتورة رانيا المشاط تستقبل أديب الأعمى

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كتبت- منال المصري:

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال زيارته للقاهرة حصاد التعاون بين الحكومة والمؤسسة للعام الجاري.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، شهد العام الجاري اعتماد المؤسسة تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكًا رئيسيًا في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر.

وبلغ حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة لمصر منذ إنشائها 22.2 مليار دولار بواقع 20.5 مليار دولار منذ إنشاء المؤسسة، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار أمريكي قبل إنشائه، وفق المشاط.

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المؤسسة الإسلامية للتجارة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط أديب الأعمى
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