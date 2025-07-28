كتب- أحمد والي:

يقدم بنكا الأهلي المصري ومصر حسابات توفير عادية بالجنيه المصري بداية من سن 21 عاما إلى فوق بعائد سنوي يصل إلى 12.5%، وذلك حسب شريحة الرصيد ودورية صرف العائد، مع توفير مجموعة من المزايا والخدمات البنكية التي تلبي احتياجات العملاء، وفقًا للمعلن على الموقعين الرسميين لكل بنك.

وتتضمن الحسابات إمكانية اختيار دورية صرف العائد بين الشهري أو ربع السنوي أو نصف السنوي أو السنوي، إلى جانب مرونة في إدارة الحساب عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، وإصدار بطاقات خصم مباشر، وربط الحساب بمنتجات أخرى مثل الشهادات والتمويل بضمان الرصيد.

أولًا - تفاصيل حساب التوفير من بنك مصر

الحد الأدنى لفتح الحساب: 3 آلاف جنيه.

تفاصيل العائد - الحسابات العادية:

من 3,000 إلى 5,000 جنيه:

- عائد شهري: 10.25%.

- عائد ربع سنوي: 10.50%.

- عائد نصف سنوي: 10.625%.

- عائد سنوي: 10.75%

أكثر من 5,000 حتى 50,000 جنيه:

- عائد شهري: 10.50%.

-عائد ربع سنوي: 10.75%.

- عائد نصف سنوي: 10.875%.

- عائد سنوي: 11%.

أكثر من 50,000 حتى 250,000 جنيه:

- عائد شهري: 11%.

- عائد ربع سنوي: 11.25%.

- عائد نصف سنوي: 11.375%.

- عائد سنوي: 11.50%.

أكثر من 250,000 حتى 500,000 جنيه:

-عائد شهري: 11.50%

-عائد ربع سنوي: 11.75%.

- عائد نصف سنوي: 11.875%.

-عائد سنوي: 12%

أكثر من 500,000 جنيه:

- عائد شهري: 12%.

- عائد ربع سنوي: 12.25%

- عائد نصف سنوي: 12.375%.

- عائد سنوي: 12.50%

ثانيًا - تفاصيل حساب التوفير من البنك الأهلي

الحد الأدنى: لفتح الحساب: 3,000 جنيه، ولاحتساب العائد: 3,001 جنيه.

تفاصيل العائد - الحسابات العادية:

حتى 3,000 جنيه: لا يتم احتساب عائد.

من 3,001 إلى 5,000 جنيه:

- عائد شهري: 5.50%.

-عائد ربع سنوي: 5.55%.

- عائد نصف سنوي: 5.60%.

-عائد سنوي: 5.70%

أكثر من 5,000 حتى 100,000 جنيه:

-عائد شهري: 8.50%.

- عائد ربع سنوي: 8.55%.

- عائد نصف سنوي: 8.60%.

- عائد سنوي: 8.70%

أكثر من 100,000 حتى 500,000 جنيه:

- عائد شهري: 8.75%.

- عائد ربع سنوي: 8.85%.

- عائد نصف سنوي: 8.90%.

-عائد سنوي: 9%.

أكثر من 500,000 حتى 2,000,000 جنيه:

-عائد شهري: 9.50%.

- عائد ربع سنوي: 9.60%.

- عائد نصف سنوي: 9.75%

- عائد سنوي: 10%

أكثر من 2,000,000 حتى 5,000,000 جنيه:

-عائد شهري: 10.30%.

- عائد ربع سنوي: 10.35%.

- عائد نصف سنوي: 10.40%.

-عائد سنوي: 10.50%.

أكثر من 5,000,000 حتى 10,000,000 جنيه:

-عائد شهري: 11.30%.

- عائد ربع سنوي: 11.35%.

- عائد نصف سنوي: 11.40%.

- عائد سنوي: 11.50%.

أكثر من 10,000,000 حتى 20,000,000 جنيه:

- عائد شهري: 11.80%.

- عائد ربع سنوي: 11.85%.

-عائد نصف سنوي: 11.90%.

- عائد سنوي: 12%

أكثر من 20 مليون جنيه:

- عائد شهري: 12.30%.

- عائد ربع سنوي: 12.35%.

- عائد نصف سنوي: 12.40%.

-عائد سنوي: 12.50%.

المستندات المطلوبة:

-بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري.