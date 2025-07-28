سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟

كتبت- منال المصري:

عزا مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي"، هبوط سعر الدولار إلى أقل مستوى له مقابل الجنيه في 9 أشهر بدعم زيادة تدفق موارد النقد الأجنبي من مصادره المختلفة.

هبط سعر الدولار إلى أقل مستوى له عند 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع لكل دولار خلال تعاملات اليوم، وفق بيانات بنكي الأهلي ومصر.

قال مصوفيون إن زيادة العرض من النقد الأجنبي خلال موسم الصيف بشكل يفوق الطلب يعد العامل الأساسي في استمرار هبوط الدولار مقابل الجنيه في ظل توحيد سوق الصرف.

وعادة خلال فترة الصيف في يوليو وأغسطس وسبتمبر تنتعش تدفقات النقد الأجنبي بفضل بدء موسم السياحة الخليجية وكذلك بدء إجازة المصريين العاملين بالخارج لأداء المصيف مع إسرهم وهو ما ينعش الحصائل التصديرية.

وقال رئيس أحد البنوك لمصراوي "عندنا دولار كتير خلال الفترة الراهنة يفوق حجم الطلب من المستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين وهو العامل الأساسي في ارتفاع الجنيه وهبوط الدولار".

تعد تحويلات المصريين العاملين ثاني أهم مصدر رسمي في موارد النقد الأجنبي بعد حصيلة الصادرات ودخولها في البنوك والصرافات يعزز من قوة الجنيه مقابل الدولار.

قفزت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج 69.6% خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2024-2025 إلى 32.8 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.

بحسب رئيس الخزانة والمعاملات الدولية فإن دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المحلية يعد عامل أساسي في تحسن الجنيه مقابل الدولار.

ساهم حفاظ البنك المركزي على سعر صرف مرن يتداول في البنوك والصرافات فقط في عودة الأجانب بشكل قوي للاستثمار في العملة المحلية من خلال بيع الدولار وشراء الجنيه للاستفادة من العائد المرتفع.

كما تدبير البنوك الدولار للأجانب وقت طلبهم لتخارج من استثماراتهم في أذون الخزانة وتحويل أرباحهم وبعض مراكزهم خارج مصر ساهم في تعزيز الثقة بشكل أكبر وعودتهم مجددا.