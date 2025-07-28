إعلان

هبوط جديد في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم بالبنوك

10:59 ص الإثنين 28 يوليه 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

سجل سعر الدولار تراجعا جديدا مقابل الجنيه في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و12 قرشًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 6 بنوك خلال التعاملات الأولى اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشرا ء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار هبوط سعر الدولار أسعار الصرف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحوال الطقس.. الأرصاد تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة
مصدر بـ"الكهرباء": إعادة التيار بالكامل للمناطق المتضررة بالجيزة
سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟