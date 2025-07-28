هبوط جديد في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم بالبنوك

كتبت- دينا كرم:

سجل سعر الدولار تراجعا جديدا مقابل الجنيه في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و12 قرشًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 6 بنوك خلال التعاملات الأولى اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشرا ء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.7 جنيه للشراء، و48.8 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.