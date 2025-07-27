بالتفاصيل.. فوائد الحساب الدولاري من بنك مصر: تصل لـ 1.88%

كتب- أحمد والي:

يطرح بنك مصر حساب توفير بالدولار بأسعار عائد تنافسية تتباين حسب شريحة الحساب، وذلك في إطار سعي البنك لتوفير أدوات ادخارية متنوعة للعملاء، خاصة المهتمين بالادخار بالعملة الأجنبية.

ويتيح البنك للعميل حرية اختيار دورية صرف العائد بين (شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي)، مع احتساب العائد بناءً على أدنى رصيد متاح في الحساب خلال الشهر الميلادي.

مزايا حساب التوفير بالدولار من بنك مصر:

يتيح بنك مصر إمكانية فتح الحساب بحد أدنى 100 دولار، وكما يتيح للعملاء حرية اختيار دورية صرف العائد، وإجراء المعاملات البنكية مجانًا عبر الإنترنت البنكي أو تطبيق الهاتف المحمول، وشراء شهادات ادخار بالعملات الأجنبية وخصم قيمتها من الحساب مباشرة.

تفاصيل العائد على حساب التوفير بالدولار:

-الشريحة من 100 إلى 5,000 دولار

- العائد الشهري: 1.18362%

- العائد الربع سنوي: 1.28362%

- العائد لبنصف سنوي: 1.38362%

- العائد السنوي 1.48362%.

الشريحة أكثر من 5,000 إلى 50,000 دولار

-العائد الشهري: 1.28362%

- العائد الربع سنوي: 1.38362%

- العائد النصف سنوي: 1.48362%

- العائد السنوي: 1.58362%.

الشريحة أكثر من 50,000 إلى 250,000 دولار

- العائد الشهري: 1.38362%

- العائد الربع سنوي: 1.48362%

- العائد النصف سنوي 1.58362%

- العائد السنوي 1.68362%.

الشريحة أكثر من 250,000 إلى 500,000 دولار

- العائد الشهري: 1.48362%

- العائد الربع سنوي 1.58362%

- العائد النصف سنوي 1.68362%

- العائد السنوي 1.78362%

الشريحة أكثر من 500,000 دولار

- العائد الشهري :1.58362%

- العائد الربع سنوي: 1.68362%

- العائد النصف سنوي: 1.78362%

- العائد السنوي: 1.88362%