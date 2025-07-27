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سعر الدولار يهبط بشكل مفاجئ خلال التعاملات الأولى اليوم

10:58 ص الأحد 27 يوليو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل مفاجئ في بداية التعاملات الأولى في 6 بنوك، بقيمة تتراوح بين 17 و19 قرشًا، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 6 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.86 جنيه للشراء، و48.96 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.86 جنيه للشراء، و48.96 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.87 جنيه للشراء، و48.97 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.87 جنيه للشراء، و48.97 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

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