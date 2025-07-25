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انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

02:33 م الجمعة 25 يوليو 2025

الريال السعودي مقابل الجنيه

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و 10 قروش في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس قبل الماضي ، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.02 جنيه للشراء، و 13.09 جنيه للبيع، بتراجع 9 فروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.02 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع، بتراجع 9 فروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.02 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع، بتراجع 9 فروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.05 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و13.09 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.06 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و 13.11 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

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