انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و 10 قروش في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس قبل الماضي ، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 13.02 جنيه للشراء، و 13.09 جنيه للبيع، بتراجع 9 فروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.02 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع، بتراجع 9 فروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.02 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع، بتراجع 9 فروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.05 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و13.09 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.
البنك التجاري الدولي: 13.06 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و 13.11 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.
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