كتبت- منال المصري:

قدر مؤشر بيج ماك، الصادر من مجلة "ذي إيكونوميست البريطانية"، سعر الصرف الضمني للجنيه مقابل الدولار عند 20.8 جنيه لكل دولار وهو ما يعني أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته بنحو 57.9%.

ويستند مؤشر بيج ماك في تقييم الجنيه مقابل الدولار على إجمالي تكلفة المكونات التي تدخل في تحديد سعر ساندويتش "البرجر" في مصر مقارنة بأمريكا.

وأوضح مؤشر بيج ماك أن سعر ساندوتش "برجر" في مصر يبلغ 125 جنيهًا مقابل 6.01 دولار سعره في الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن سعر الصرف الضمني للجنيه هو 20.8 جنيه لكل دولار.

ويأتي ذلك من خلال عملية حسابية (125 جنيه قيمة ساندوتش "برجر" في مصر % 6.01 دولار قيمة ساندوتش في أمريكا= 20.8 جنيه قيمة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار).

الفرق بين هذا السعر وسعر الصرف الفعلي، 49.35 جنيه- وقت إعداد تقرير مؤشر بيج ماك- يشير إلى أن الجنيه مُقَدَّر بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 57.9%.

خلال الأسبوع الحالي يشهد الجنيه ارتفاعا مقابل الدولار لينخفض لأول مرة منذ 9 أشهر تحت الـ 49 جنيها لكل دولار، وفق بيانات سعر الصرف في بعض البنوك.

ويصدر مؤشر بيج ماك مرتين في السنة في يناير ويوليو.