تحت الـ 49 جنيها.. هبوط مفاجئ في سعر الدولار خلال تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

هبط سعر الدولار بشكل غير متوقع مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 قروش، و 35 قرشًا، بمنتصف تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء 22-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات ليهبط تحت الـ 49 جنيها للشراء لأول مرة منذ 9 أشهر ، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49 جنيه للشراء، 49.1 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49 جنيه للشراء، و49.1 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.99 جنيه للشراء، و49.09 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.98 جنيه للشراء، و49.08 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49 جنيه للشراء، و49.1 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول:48.96 جنيه للشراء، و49.06 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.98 جنيه للشراء، و49.08 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.