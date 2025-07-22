أرباح البنك التجاري الدولي ترتفع 21% إلى 33.34 مليار جنيه في 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي "CIB" بنحو 21% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 33.346 مليار جنيه.

وأوضح البنك في نتائج أعمال النصف الثاني 2025 أن صافي الدخل من العائد ببنك CIB زاد بنحو 23.5% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 51.335 مليار جنيه.

وأشار البنك إلى أن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفع بنحو 21.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 4.15 مليار جنيه.

وارتفع رصيد قروض وتسهيلات المقدمة للعملاء بنحو 22.8% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 422.17 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.

فيما زاد إجمالي محفظة ودائع العملاء بالبنك التجاري الدولي بنحو 7.4% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 1.04 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، وفق بيان البنك اليوم.