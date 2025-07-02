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الدولار يواصل الهبوط في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

03:26 م الأربعاء 02 يوليو 2025

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 قروش و14 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع

بنك البركة: 49.28 جنيه للشراء، و49.38 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيهًا للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

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