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المركزي يسحب 310.4 مليار جنيه من فائض السيولة بالبنوك اليوم

02:39 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي 310.4 مليار جنيه من فائض السيولة المقدمة بالبنوك بالوديعة الأسبوعية للعائد الثابت في عطاء اليوم الثلاثاء.

تقدم 19 بنكا للشراء بالوديعة الأسبوعية بسعر فائدة 24.5%، بحسب بيانات منشورة على موقع المركزي المصري.

تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص الفائض لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

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