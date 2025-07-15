المركزي يسحب 310.4 مليار جنيه من فائض السيولة بالبنوك اليوم

كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي 310.4 مليار جنيه من فائض السيولة المقدمة بالبنوك بالوديعة الأسبوعية للعائد الثابت في عطاء اليوم الثلاثاء.

تقدم 19 بنكا للشراء بالوديعة الأسبوعية بسعر فائدة 24.5%، بحسب بيانات منشورة على موقع المركزي المصري.

تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص الفائض لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.