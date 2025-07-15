الدولار بـ49.41 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15-7-2025



كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 15-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 15-7-2025 وهي كالآتي:

- سعر الدولار: شراء 49.41 جنيها، وبيع 49.51 جنيها.

‏‎سعر اليورو الأوروبي: شراء 57.56، وبيع 57.91 جنيها.

- سعر الجنيه الإسترليني: شراء 66.46، وبيع 66.85 جنيه.

- سعر الدينار الكويتي: شراء 161.12، وبيع 162.19 جنيه.

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- سعر الريال السعودي: شراء 13.12، وبيع 13.20 جنيها.

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- سعر الدرهم الإماراتي: شراء 13.43، وبيع 13.47 جنيها.

- سعر الريال القطري: ‎شراء 12.54، وبيع 13.58 جنيها.