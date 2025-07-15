إعلان

الدولار بـ49.41 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15-7-2025

02:44 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 15-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 15-7-2025 وهي كالآتي:

- سعر الدولار: شراء 49.41 جنيها، وبيع 49.51 جنيها.

‏‎سعر اليورو الأوروبي: شراء 57.56، وبيع 57.91 جنيها.

- سعر الجنيه الإسترليني: شراء 66.46، وبيع 66.85 جنيه.

- سعر الدينار الكويتي: شراء 161.12، وبيع 162.19 جنيه.
‏‎
- سعر الريال السعودي: شراء 13.12، وبيع 13.20 جنيها.
‏‎
- سعر الدرهم الإماراتي: شراء 13.43، وبيع 13.47 جنيها.

- سعر الريال القطري: ‎شراء 12.54، وبيع 13.58 جنيها.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الثلاثاء سعر العملات الأجنبية العملات الأجنبية اليوم العملات الأجنبية سعر الدولار في مصر سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني سعر الدينار سعر الدينار الكويتي سعر اليورو الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"أنت حالق دقنك ليه"؟ د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد: لدينا تنمر ديني
الدكتور سعد الهلالي مع مجدي الجلاد.. فتنة الحجاب والخلع وعصمة المرأة.. ويرد على توفيق عكاشة