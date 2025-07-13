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أرباح بنك فيصل الإسلامي تهبط 78.9% خلال 6 شهور

11:02 ص الأحد 13 يوليو 2025

بنك فيصل الإسلامي

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كتبت- منال المصري:

هبط صافي أرباح بنك فيصل الإسلامي بنسبة 78.9% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي إلى نحو 1.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 6.55 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي.

وأرجع بنك فيصل الإسلامي في بيان حول المركزي المالي للبنك اليوم للبورصة المصرية، انخفاض صافي الربح في يونيو ٢٠٢٥م عن مثيلها في يونيو 2024 إلى فروق تقييم العملة بين الفترتين.

حققت البنوك أرباحا قياسية خلال العام الماضي بدعم تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى تضخم المحفظة عند تحويل المراكز الدولارية إلى جنيه وهو ما أظهر ارتفاع الربح ولكن تأثير سعر الصرف تلاشى خلال العام الحالي بفضل استقرار سعر الصرف.

بعد تحرير المركزي سعر الصرف في مارس 2024 ارتفع سعر الدولار بنحو 66% مقابل الجنيه من 30.94 جنيه لكل دولار إلى نحو 49.4 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.

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بنك فيصل الإسلامي البورصة المصرية
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