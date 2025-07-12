كتبت- منال المصري:

وقع محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بروتوكول تعاون بهدف تمويل المنتفعين والمزارعين والمستثمرين الزراعيين الحاصلين على أراضي من أملاك الدولة، في خطوة داعمة لجهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي، وخلق مجتمعات زراعية جديدة عقب تقنين أوضاع تلك الأراضي.

ووفقا للبروتوكول، وفق بيان البنك، يقوم البنك الزراعي بتقديم حزمة من التمويلات الميسّرة للمنتفعين من أراضي أملاك الدولة، وفقًا للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى البنك، لشراء مستلزمات الإنتاج، والآلات والمعدات الزراعية، وحفر الآبار، وإنشاء شبكات الري الحديث، لتمكينهم من استصلاح الأراضي، بما يعزز الكفاءة الإنتاجية لصغار المزارعين، ويعظم العائد من تلك الأراضي، عند تحويلها من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي.

وضمن فعاليات زيارته لمحافظة المنيا، شهد محمد أبو السعود، احتفال المحافظة بتسليم 130 سيارة ميكروباص، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة احلال السيارات الربع نقل "البيك أب" التي تعمل في نقل الركاب، والتي يمولها البنك بهدف تطوير وسائل النقل الجماعي في المحافظة، وتوفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين بما يحسن من جودة الحياة في القرى ورفع مستوى معيشة المواطنين.

كما قام رئيس البنك الزراعي المصري بتسليم السائقين المنتفعين من تلك المبادرة كوبونات وقود، وكروت “ميزة” مسبقة الدفع، وهدايا رمزية أخرى، دعماً لهم لتحفيزهم على العمل، وهو ما قوبل بسعادة بالغة من السائقين الذين أعربوا عن امتنانهم لإدارة البنك لتوفير كافة التسهيلات لتمكينهم من امتلاك وسائل نقل آمنة وحضارية.

ومبادرة إحلال السيارات الربع نقل "البيك أب" واستبدالها بسيارات ميكروباص جديدة، تأتي من خلال برامج تمويل ميسرة ومميزات للسائقين، وبفائدة سنوية بسيطة، على أن يتم سداد باقي المبلغ بأقساط شهرية متساوية لمدة 7 سنوات، بهدف دعم أصحاب وسائقي سيارات "البيك أب" ومساعدتهم على شراء السيارات الميكروباص الجديدة للوفاء بالتزاماتهم.

وأشار أبو السعود، إلى أن البنك يقوم من خلال هذه المبادرة بتمويل إحلال السيارات بقروض ميسرة وتسهيلات كثيرة غير مسبوقة ضمن جهود التعاون بين البنك ومحافظة المنيا، بما يحقق الرعاية الاجتماعية لمالكي السيارات ويساهم في زيادة دخلهم.

وأوضح اللواء كدواني أن نتائج تلك المبادرة بدأت تؤتي ثمارها، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية عن انخفاض معدلات الحوادث بنسبة 40% خلال الشهور الأخيرة.

كما سجلت المنيا “صفر حوادث” تتعلق بسيارات البيك أب خلال شهري أبريل ومايو، بعد حظر استخدامها في نقل الركاب، مما يؤكد نجاح المبادرة وفاعليتها في حماية ارواح المواطنين.

وحضر اللقاء، سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي، والأستاذ عاطف صابر، الرئيس التنفيذي للمشروعات والعمليات المصرفية، وإبراهيم عطي، الرئيس التنفيذي للفروع، وشريف حسن، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، وأمجد فارس، رئيس مجموعة الوجه القبلي، وفتحي هلال، رئيس قطاع المنيا، وعدد من رؤساء القطاعات بالبنك الزراعي المصري، ومن المنيا الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد.