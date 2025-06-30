تراجع جديد في سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مجددا مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و 21 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 30-6-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع

بنك البركة: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.5 جنيه للشراء، و49.6 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.66 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و49.76 جنيهًا للبيع، بتراجع 21 قرشًا.

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