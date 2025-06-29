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تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد

09:34 ص الأحد 29 يونيو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 29-6-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 للبيع.

بنك مصر: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع

بنك البركة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.02 جنيه للشراء، و50.12 جنيهًا للبيع.

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