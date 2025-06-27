"عمومية أفريكسيم" بنك تنتخب رئيسا جديدا خلفا لبنديكت أورماه غدا

كتبت- منال المصري:

تنتخب الجمعية العمومية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" رئيسا جديدا غدا السبت خلفا لبنديكت أورماه مع انتهاء ولايته لرئاسة البنك بعد مرور 10 سنوات على توليه المنصب.

وأعلن بنديكت أورماه رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "افريكسيم بنك" اليوم اختتام مسيرته على رأس البنك، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية الـ32 للمجموعة، والتي تستضيفها نيجيريا هذا العام.

وأوضح في كلمته خلال الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك في أبوجا التي شهدت حضور رفيع المستوى على رأسهم الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، أن البنك حقق معدلات نمو مرتفعة على مستوى أعمال البنك منذ 2015 وحتى الآن.

وأشار إلى أن البنك استثمر بين عامي 2020 مع بداية جائحة كوفيد-19، ومايو 2025، ما يقرب من 120 مليار دولار في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي ليصل إجمالي الاستثمارات إلى نحو 155 مليار دولار خلال العقد الماضي بأكمله بدعم قوي من المساهمين.

وأشار إلى أن الدعم القوي من المساهمين أدى إلى ارتفاع أموالهم من حوالي مليار دولار في سبتمبر 2015 إلى 7.5 مليار دولار في أبريل 2025 وارتفاع السيولة إلى 4.5 مليار دولار من 450 مليون دولار في سبتمبر 2015.

ونوه بأنه خلال صدمة أسعار السلع الأساسية في عامي 2015 و2016، أنفق البنك نحو 10 مليارات دولار، مما دعم العديد من الاقتصادات الأفريقية، بما في ذلك نيجيريا ومصر وغانا، للوفاء بالتزامات سداد ديون التجارة المتراكمة، مع الحد من تأثير الأزمة على أسواق الصرف الأجنبي لديها.

وخلال جائحة كوفيد-19، أنفق البنك نحو 8 مليارات دولار دعماً لأفريقيا، حيث قدم تسهيلات بقيمة ملياري دولار لشراء (400) مليون جرعة من لقاحات جونسون آند جونسون.

ومع ظهور أزمة أوكرانيا في أوائل عام 2022، تدخل أفريكسيم بنك وصرف مبلغ 50 مليار دولار (بين عامي 2022 و2023).

وتابع أنه مع أزمة الديون، ومنذ إطلاق خدمة الدفع بالعملات الأجنبية، التي تحمل علامة أفريكسيم بنك التجارية "خدمات الدفع التجاري" (AfPAY)، في عام 2020، تم ما مجموعه 68 مليار دولار من المدفوعات التجارية للبنوك والشركات في 61 دولة أفريقية وكاريبية.

وبالمثل، تم تسهيل ما مجموعه 33 مليار دولار من إصدارات خطابات الاعتماد وتأكيداتها للشركات والبنوك في أكثر من 30 دولة.