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انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

11:28 ص الجمعة 27 يونيو 2025

سعر الريال السعودي

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كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الأربعاء، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.28 جنيه للشراء بتراجع 13 قرشًا، و13.35 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

بنك مصر: 13.28 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و13.35 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

بنك القاهرة: 13.28 جنيه للشراء، و13.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.32 جنيه للشراء، و13.35 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.28 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و13.32 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

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