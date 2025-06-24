كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ، بقيمة تتراوح بين 70 و 73 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.92 جنيه للشراء، و50.02 جنيه للبيع، بتراجع 71 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.02 جنيه للشراء، و 50.02 جنيه للبيع، بتراجع 71 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.02 جنيه للشراء، و 50.02 جنيه للبيع، بتراجع 71 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.9 جنيه للشراء، و50 جنيه للبيع، بتراجع 73 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.93 جنيه للشراء، و 50.03 جنيه للبيع، بتراجع 70 قرشًا للشراء والبيع.