المركزي يبيع أذون خزانة بـ 485.5 مليون دولار بسعر فائدة 4.25%

كتبت- منال المصري:

باع المركزي المصري أذون خزانة بـ 485.5 مليون دولار بسعر فائدة 4.25% في عطاء اليوم الاثنين، وفق بيانات البنك المركزي.

ويأتي العطاء المقوم بالدولار اليوم إعادة تجديد لعطاء بنحو 500 مليون دولار حان أجل سداده غدا الثلاثاء.



ويعمل المركزي مع استحقاق كل أجل التفاوض مع البنوك لطلب إعادة التجديد مرة أخرى لحاجة المالية له، وأغلبها يوافق على التجديد والبعض الآخر يطلب تقليل القيمة أو استرداد أمواله، وفق ما قاله مسؤول معاملات دولية في أحد البنوك.

في فبراير الماضي باع البنك المركزي باع أذون خزانة أجل سنة بقيمة 985 مليون دولار بسعر فائدة 4.25%.