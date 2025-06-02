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المركزي: البنوك إجازة من الخميس إلى الاثنين بمناسبة عيد الأضحى

10:28 ص الإثنين 02 يونيو 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر من يوم الخميس إلى الاثنين المقبل بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، وفق بيان له اليوم.

وتعود البنوك للعمل في يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل في مواعيدها الرسمية من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا للموظفين ومن الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا للعملاء.

ويعمل بالقطاع المصرفي 36 بنكا بعدد 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات السحب والإيداع على مدار اليوم للعملاء باستثناء العطلة الأسبوعية والإجازات الرسمية.

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البنك المركزي المصرى عيد الأضحى وقفة عرفات
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