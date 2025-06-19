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اتحاد المصارف العربية يسعى لإطلاق برنامج مشترك مع غرفة التجارة الدولية

11:18 ص الخميس 19 يونيو 2025

اتحاد المصارف العربية

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كتبت- منال المصري:

قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن ومن هذا المنطلق، إن اتحاد المصارف العربية يسعى إلى إطلاق برنامج تحكيم مشترك مع مركزه التابع للاتحاد والمحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية قريبا.

وأوضح في بيان للاتحاد اليوم خلال كلمته في منتدى التحكيم الدولي في باريس في نسخته الثانية، إن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر عربية مؤهلة بمستوى عالمي، تمنح شهادات اعتماد مهنية بعد استكمالهم للمتطلبات التدريبية اللازمة.

وأكد أن"هذا الحدث يُمثّل محطة استراتيجية على طريق ترسيخ شراكتنا المؤسسية مع غرفة التجارة الدولية، ويعكس التزامنا العميق بتطوير بيئة التحكيم وتسوية النزاعات في القطاعين المصرفي والمالي في منطقتنا العربية".

وأضاف فتوح أننا نؤمن بأن تعزيز مسارات التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات لا يقل أهمية عن تطوير الأنظمة المصرفية ذاتها حيث يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمار وضمان استدامة النمو.

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اتحاد المصارف العربية غرفة التجارة الدولية وسام فتوح
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