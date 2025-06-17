البنك المركزي الأمريكي يعقد اجتماع حسم سعر الفائدة اليوم

كتبت- منال المصري:

يعقد الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- اجتماع لجنة السوق المفتوح لحسم سعر الفائدة على الدولار على يومين اليوم وغدِ وسط تزايد المخاوف من ارتفاع معدل التضخم بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.

ويأتي رابع اجتماع للمركزي الأمريكي اليوم بعد أن قرر في أول 3 اجتماعات في 2025 الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على الدولار عند 4.25% و4.5%.

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتراجع الأسعار فيما يرفض جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أي ضغوط من ترامب وعدم خفض الفائدة إلا بعد التأكد من تراجع التضخم للاتجاه المستدام.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية التي تم فرضها على أكثر من 180 دولة في زيادة أسعار السلع والمنتجات وبالتالي تنعكس على ارتفاع معدل التضخم.