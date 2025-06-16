إعلان

البنك العربي الأفريقي يطلق حساب الشباب بسعر فائدة 16%

06:41 م الإثنين 16 يونيو 2025

البنك العربي الأفريقي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، طرح حساب AAIB Youth المصمم خصيصًا للشباب بسعر فائدة سنوي 16%، وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني.

ويقدم البنك العربي الأفريقي الدولي حساب AAIB Youth للشباب بالعديد من المزايا والخدمات المصممة لتلبية احتياجاتهم المالية المتنوعة.

تفاصيل ومزايا حساب AAIB Youth من البنك العربي الأفريقي الدولي:
- فتح الحساب مجاني.
- بدون حد أدنى للرصيد.

- متاح من سن 15-21 سنة.

- الاشتراك في تطبيق الموبايل البنكي.

- عائد 16% بداية من أول 1000 جنيه.

- خصومات حصرية.

- بطاقة ماستركارد تيتانيوم للخصم المباشر للشباب من AAIB Youth.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك العربي الإفريقي حساب الشباب AAIB Youth
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الأكبر في إسرائيل.. ماذا يعني ضرب مصفاة حيفا ؟
برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)