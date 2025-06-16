البنك العربي الأفريقي يطلق حساب الشباب بسعر فائدة 16%

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، طرح حساب AAIB Youth المصمم خصيصًا للشباب بسعر فائدة سنوي 16%، وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني.



ويقدم البنك العربي الأفريقي الدولي حساب AAIB Youth للشباب بالعديد من المزايا والخدمات المصممة لتلبية احتياجاتهم المالية المتنوعة.



تفاصيل ومزايا حساب AAIB Youth من البنك العربي الأفريقي الدولي:

- فتح الحساب مجاني.

- بدون حد أدنى للرصيد.

- متاح من سن 15-21 سنة.



- الاشتراك في تطبيق الموبايل البنكي.



- عائد 16% بداية من أول 1000 جنيه.



- خصومات حصرية.



- بطاقة ماستركارد تيتانيوم للخصم المباشر للشباب من AAIB Youth.