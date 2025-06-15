تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
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