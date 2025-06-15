كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.