إعلان

‏الدولار بـ49.46 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 12-6-2025

03:34 ص الخميس 12 يونيو 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الخميس 12-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الخميس 12-6-2025 وهي كالآتي:

- الدولار: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

- اليورو الأوروبي: 56.41 جنيه للشراء، و56.93 جنيه للبيع.

- الجنيه الإسترليني: 66.57 جنيه للشراء، و66.92 جنيه للبيع.

‏‎- الدينار الكويتي: 160.54 جنيه للشراء، و161.90 جنيه للبيع.

‏‎- الريال السعودي: 13.13 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع.

‏‎- الدرهم الإماراتي: 13.44 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.

‏‎- الريال القطري: 12.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الخميس أسعار العملات الأجنبية العملات الأجنبية العملات الأجنبية اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي سعر الريال القطري العملات الأجنبية في مصر الدولار الدولار اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القبض على مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يناشدون أبوظبي تسليمه لمصر
مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل