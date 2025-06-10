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انخفاض أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

10:03 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم :

انخفضت أسعارتلريال السعودي والدرهم الإماراتي

والدينار البحريني والريال القطري مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-6-2025 ، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.17 جنيه للشراء ، و 13.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.48 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.18 جنيه للشراء، بتراجع 18 قرشًا، و 131.82 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.58 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.62 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 69.47 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و70.18 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الكويتى: 161.03 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و162.28 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

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