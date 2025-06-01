المركزي يبيع أذون خزانة بـ 450 مليون دولار غدا الاثنين

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة مقومة بالدولار أجل 364 يوما بقيمة 450 مليون دولار غدا الاثنين، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.

ويأتي عطاء غدا المقوم بالدولار تجديدا لعطاء حان وقت سداده بقيمة 500.6 مليون دولار يوم الثلاثاء ويعد واحدا من أصل 7 عطاءات يطرحها المركزي بشكل سنوي منذ 12 عاما.

عادة مع أجل كل استحقاق يعمل المركزي على التفاوض مع البنوك لطلب إعادة التجديد مرة أخرى لحاجة المالية له، وأغلبها يوافق على التجديد والبعض الآخر يطلب تقليل القيمة أو استرداد أمواله، وفق ما قاله مسؤول معاملات دولية في أحد البنوك.

كان البنك المركزي باع آخر عطاء بقيمة 985 مليون دولار في أبريل الماضي بسعر فائدة 4.25%.