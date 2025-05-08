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أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

09:53 ص الخميس 08 مايو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الدينار البحريني، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تباين سعر الدينار الأردني والكويتي، واستقر في عملتين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء، و 13.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.80 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و 134.45 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.84 جنيه للشراء ، و 13.94 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 70.82 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 71.59 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 164.30 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 165.30 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

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