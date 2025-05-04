بنك أبوظبي الأول يوسع تواجده بمصر بافتتاح 4 فروع جديدة

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، التوسع في شبكة فروعه بافتتاح أربعة فروع جديدة في عدد من المناطق الحيوية بأنحاء الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجيته المستمرة للتوسع والانتشار.

وخلال الأشهر الستة الماضية فقط، نجح البنك في تدشين فروع في مواقع استراتيجية شملت: مدينة المحلة الكبرى، مدينة العاشر من رمضان، ووادي النيل بالمهندسين، والطريق الدائري بالمعادي، بالإضافة إلى نقل فرع مول سيتي ستارز إلى موقع جديد داخل نفس المول، ليرتفع بذلك إجمالي عدد فروع البنك إلى 72 فرعاً على مستوى الجمهورية، وفق بيان له اليوم.

وتجسد هذه الخطوة التزام بنك أبوظبي الأول مصر المتواصل بتعزيز انتشار خدماته المصرفية وتقديم تجربة بنكية متكاملة لشريحة أوسع من العملاء. وتأتي الفروع الجديدة لتخدم مناطق سكنية حيوية، ومراكز تجارية نشطة، ومحاور صناعية رئيسية، بما يتماشى مع رؤية البنك لدعم الشمول المالي والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر،: "يعكس التوسع في شبكة فروعنا خلال الأشهر الماضية التزامنا المستمر بتوسيع شبكتنا لتلبية احتياجات عملائنا في أكثر المناطق حيوية في القاهرة والمناطق الصناعية، حيث وصل عدد فروعنا الآن إلى 72 فرعاً في مختلف أنحاء الجمهورية".

وتابع "نسعى من خلال هذا التوسع إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة عبر منصاتنا الرقمية سهلة الاستخدام لتلبي تطلعات الأفراد والشركات، وتساهم في تطوير القطاع الصناعي."

من خلال هذا التوسع، يعزز بنك أبوظبي الأول مصر تواجده في مواقع استراتيجية تخدم مختلف شرائح العملاء، من الأفراد إلى الشركات، سواء في قلب القاهرة أو المدن الصناعية الكبرى. ويأتي ذلك في إطار التزام البنك بتقديم حلول مبتكرة تعزز العلاقات المصرفية المستدامة وتجربة العملاء، مع السعي إلى دعم الاقتصاد المصري عبر توفير خدمات مصرفية متكاملة.