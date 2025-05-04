بنك QNB وصناع الخير يشهدان تخريج دفعة جديدة من سيدات النوبة المتدربات على الحرف التراثية



كتبت- منال المصري:

احتفل بنك QNB مصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتخريج دفعة جديدة من السيدات المشاركات في برنامج تدريبي متخصص في الحرف اليدوية والتراثية الذي استضافه مركز استدامة بقرية الغلالاب غرب أسوان.

وشهدت الاحتفالية تخريج أكثر من 120 سيدة بعد اجتيازهن بنجاح لبرنامج تدريبي مكثف شمل مجموعة من الحرف التراثية النوبية مثل مشغولات الخوص والعرجون، والخياطة والتفصيل، وفنون إعادة التدوير كتصنيع منتجات من إطارات السيارات، بالإضافة إلى فن الخطوط المستقيمة، كما تم الإعلان عن توظيف أكثر من 70 سيدة للعمل داخل المركز أو من منازلهن.

حضر الفعالية عدد من قيادات QNB مصر ومؤسسة صناع الخير، إلى جانب المهندس عمرو حلمي نائب محافظ أسوان، حيث أشاد الحضور بنجاح التجربة كنموذج يحتذى في دعم الصناعات الإبداعية وتمكين ودعم المرأة بما يحقق الاستقرار المادي والمجتمعي لا سيما في المناطق الحدودية.

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية المستدامة للبنك التي تهدف لتحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي حقيقي، مشيرًا إلى أن البنك يضع تمكين المرأة وتعزيز قدراتها الإنتاجية في صميم أولوياته، إلى جانب دعمه المستمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن الشراكة الناجحة مع مؤسسة صناع الخير تعكس أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإحياء الحرف التراثية، والحفاظ على الهوية الثقافية المحلية.

ومن جانبه، قال هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، إن هذه المبادرة قد وفرت فرص عمل غير تقليدية للسيدات القرويات المعيلات، إلى جانب مساهمتها في إحياء الحرف التراثية.