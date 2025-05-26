بزيادة 58%.. بنك الكويت الوطني يربح 2 مليار جنيه في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي أرباح بنك الكويت الوطني مصر، 58% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 2 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2024.

وارتفع صافي إيرادات النشاط، وفق بيان البنك، إلى 3.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024 مسجلاً نمواً بلغت نسبته 38%.

كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2025 مقابل 2.4 مليار جنيه مصري خلال الربع نفسه من عام 2024 مرتفعاً بنسبة 41%.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 203 مليارات جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 196 مليار جنيه في نهاية 2024 بنسبة نمو بلغت 4%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 109 مليارات جنيه في نهاية الربع الأول من 2025 مقابل 104 مليارات جنيه في نهاية 2024 بنمو نسبته 5% تقريباً.

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 164 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من 2025 مقابل 160 مليار جنيه في نهاية 2024 بزيادة نسبتها 3%.

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت

الوطني- مصر شيخة البحر: " يعكس النمو القوي في أرباح بنك الكويت الوطني – مصر خلال الربع الأول من عام 2025 متانة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية".

وأوضحت أنه على الرغم من التحديات التشغيلية، استطاع البنك خلال الربع الأول من عام 2025 تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، لافتة إلى أن استمرار التوسع في ميزانية البنك وارتفاع مؤشراته المالية يؤكدان أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، الذي يمثل أهم الأسواق الخارجية للمجموعة، نظراً لما يتمتع به من إمكانيات هائلة وآفاق إيجابية وفرص نمو واعدة.

وأفادت البحر بأن مصر تعد سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراً إستراتيجياً طويل الأجل، مبينة أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية على مستوى المجموعة، إذ تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول، وذلك في ظل نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي، والتي يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز حصته السوقية في السوق المصري، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر ياسر الطيب "إن قوة نتائج أعمال البنك في نهاية الربع الأول من 2025، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من تحديات السوق محلياً وإقليمياً وعالمياًً".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.