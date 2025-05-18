البنك العربي الأفريقي ينظم قافلة طبية في صعيد مصر لتقديم الخدمات للمواطنين

كتبت- منال المصري:

قام البنك العربي الافريقي الدولي بتنظيم ورعاية قافلة طبية متخصصة وشاملة استمرت على مدار أربعة أيام، بالتعاون مع مستشفيات جامعة أسيوط ومؤسسة بهية.

وقد قامت القافلة، وفق بيان البنك اليوم، بتغطية المناطق الأكثر احتياجاً في قرية غرب أسوان بالنوبة، وقرية الرقبة في مركز دراو، النجع الفوقاني بأسوان، لتقديم خدمات طبية ومجتمعية متنوعة.

قدمت القافلة خلالها الفحوصات الطبية المجانية لأكثر من 5800 مواطن ومواطنة، وشملت التخصصات العظام، الباطنة، الجلدية، التناسلية، والأطفال.

كما تضمنت المبادرة برامج توعويه حول سرطان الثدي استفادت منها ما يقرب من أربع آلاف سيده، من خلال جلسات التوعية التي قامت بها مؤسسة بهية تحت رعاية البنك العربي الأفريقي الدولي التي ركزت على أهمية الكشف المبكر.

وأكد تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، في إطار التزامنا المستمر بالمسؤولية المجتمعية تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وأشار إلى أن "دعمنا لهذه القافلة الطبية يعكس التزام البنك بتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. نحن نؤمن بأن الاستثمار في الصحة والتعليم والبيئة هو استثمار في مستقبل مصر، ونعمل على تعزيز الشراكات المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."

ولم تقتصر الأنشطة على الجانب الطبي فقط، بل ركزت على تمكين المرأة من خلال دعم الحرف اليدوية والإنتاج الحرفي، مما يساعدهن على بناء سبل معيشة مستدامة. كما ساهمت القافلة في إدخال البهجة على الأطفال عبر أنشطة ترفيهية متنوعة.