بنسبة مكون محلي لا تقل عن 40%.. البنك الأهلي يوقع بروتوكولا لتوريد وتسليم سيارات “جيلي"

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وكيل لسيارات جيلي " مجموعة أبو غالي موتورز"، بهدف توريد وتسليم مجموعة من سيارات “جيلي" من خلال تجميع أجزاء من السيارة بمصر مع إدخال نسبة مكون محلي لا تقل عن 40%.

وبحسب بيان البنك فإن التوقيع جاء بحضور حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك المصري وتامر قطب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز وعدد من فرق العمل المتخصصة من الجانبين.

وقال حسام الحجار إن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة في مسيرة دعم البنك للصناعة المحلية من خلال المساهمة بنسبة في إنتاج السيارات داخل مصر مما يعزز من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتجات المُجمعة داخل مصر، وهو ما يأتي ايمانا من البنك الأهلي المصري بأهمية دعم الصناعة المحلية.

ويضع البنك الصناعة المحلية ضمن أهم أولوياته وخططه الاستراتيجية من خلال كافة الأنشطة،تماشيا مع توجه البنك الاستراتيجي لدعم الاقتصاد الوطني، وفق ما قاله الحجار.

وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل محلية، إلى جانب تحسين كفاءة أسطول السيارات التابع للبنك وتعزيز ممارسات الاستدامة التشغيلية.

وأكد الحجار أن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة في مسيرة دعم البنك للمُصنع المحلي، موضحًا أن الشراكة مع مجموعة أبو غالي موتورز تعكس ثقة البنك في قدرات القطاع الخاص المصري على تقديم منتجات وخدمات بمعايير عالمية، خاصة مع اشتراط وجود نسبة لا تقل عن 40% مكونات محلية لعملية التجميع.

وأضاف حسام الحجار أن اختيار سيارات “جيلي” جاء لما تتمتع به السيارة من اعتمادية وجودة عالية، إضافة إلى توافقها مع المعايير البيئية الحديثة، وهو ما يعكس حرص البنك على تبني حلول نقل فعّالة ومستدامة تناسب أهل مصر.

وأكد أن البنك الأهلي المصري يعد أول مؤسسة في مصر تطرح مناقصة شراء سيارات صناعة مصرية فقط باعلي نسبة مكون محلي وبأيدي مصرية وبأعلى مواصفات مناسبة للغرض من الاستخدام داخل البنك.

ولا تقبل أي عروض لمنتجات مستوردة دعما من البنك لتوجه الدولة نحو تشجيع الصناعة والقطاع الخاص على المنافسة والتصنيع والاستفادة من الحوافز التي تمنحها الدولة للمصنعين المصريين.

وعبر تامر قطب عن اعتزازه بهذا التعاون مع البنك الأهلي المصري المصري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة قوية لخطط الشركة نحو توسيع نطاق استخدام السيارات المُجمعة محليًا وتعزيز ثقة المؤسسات الوطنية في العلامات التجارية التي تمثلها المجموعة.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية مصر في دعم الصناعات المحلية وتوطين التكنولوجيا، كما يُعد نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين كبرى المؤسسات المصرفية والقطاع الصناعي.

وأضاف قطب أن الشركة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك الأهلي المصري بوصفه أكبر المؤسسات المصرفية في مصر.