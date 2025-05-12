أرباح بنك البركة تقفز 73% إلى قرب مليار جنيه في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك البركة مصر ارتفاع صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 73% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 953.6 مليون جنيه مقابل نحو 553.27 مليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن صافي الدخل من العائد ارتفع 35% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 1.81 مليار جنيه مقابل نحو 1.34 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 88% إلى 259.5 مليون جنيه من 138.3 مليون جنيه بنفس الفترتين المقارنتين.

وأشار البنك إلى أن محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء، استمرت في النمو لتصل إلى 64.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 4.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 7% مقارنة بنهاية عام 2024.

كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 112.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.6%، مما أدى إلى تسجيل نسبة التمويلات إلى الودائع 57.7% بنهاية الربع الأول من العام.

وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، "تمثل نتائج الربع الأول من عام 2025 انطلاقة قوية لمصرفنا في مطلع العام الحالي، فنحن لا ننظر إلى هذه الأرقام كمجرد مؤشرات مالية فقط ولكن كاستمرار لنجاح استراتيجيتنا وقدرتنا على مواكبة التغيرات المتسارعة في السوق المصرفي بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية لأداء المتوازن عبر مختلف المؤشرات يعكس التزامنا العميق برؤية تهدف إلى تمكين الأفراد وتعزيز تنافسية الأعمال من خلال حلول مصرفية مبتكر".