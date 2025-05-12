32.6 مليار دولار.. قفزة تاريخية في تحويلات المصـريين بالخارج خلال عام

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج شهدت بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال عام بنهاية فبراير الماضي.

وأوضح المركزي في بيان له اليوم أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت 72.4% إلى نحو 32.6 مليار دولار من مارس 2024 إلى فبراير 2025 بزيادة 13.7 مليار دولار.

كما ارتفعت خلال فبراير 2025 للشهر 12 على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات غير مسبوقة خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام.

ساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024 بعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج للتدفق مجددا في منابعها الرسمية البنوك والصرافات بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.