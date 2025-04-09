بنك QNB يربح 7.2 مليار جنيه خلال أول 3 شهور من 2025

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك قطر الوطني "QNB"زيادة صافي أرباحه بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 7.2 مليار جنية.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن ودائع العملاء نمت بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 727 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.

وأشار البنك إلى أن محفظة القروض والسلفيات زادت 6% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 385 مليار جنيه بنهاية كارس الماضي.

وأضاف البنك أن إجمالي الأصول المجمعة للبنك بلغت نحو 859 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 بزيادة قدرها 39 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024 وبنسبة نمو 5%.

وقد بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.9% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.39% في نهاية مارس 2025، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 104.3%

وتؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 235 فرعا تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل.

يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.

ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات.

ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشــركات التابـعة مثل QNB لتأمينات الحياة وQNB للتأجير التمويلي وqnb للتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.