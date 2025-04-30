المصريون خفضوا من مشتريات "العملات والسبائك ذهبية" لأول مرة منذ 15 شهرا

كتبت- منال المصري:

كشف المجلس العالمي للذهب، أن الطلب بين المصريين على شراء "العملات والسبائك الذهبية" تراجع بنحو 10% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي لأول مرة منذ 15 شهرا.

وبحسب تقرير المجلس العالمي للذهب المنشورعلى موقعه الإلكتروني فإن طلب المصريين على شراء "العملات والسبائك الذهبية" انخفض إلى 4.7 طن ذهب خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 5.2 طن بنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع التقرير تراجع طلب المصريين على الذهب في أول 3 أشهر من العام الحالي إلى استقرار سعر الصرف- الجنيه مقابل الدولار- وهو ما قلل التدفق في المعدن الأصفر كملاذ آمن- في أوقات الأزمات الاقتصادية يزيد الطلب على الذهب.

وفي مارس 2024 عاد البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وجذب موارد نقد أجنبي.

وساهم هذا القرار في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وعودة الثقة في الجنيه كملاذ آمن وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وعلى أساس ربع سنوي تراجع أيضا الطلب بين المصريين على شراء الذهب بشكل أكبر بنسبة 20% بعد أن سجل في الربع السابق "أكتوبر إلى ديسمبر 2024" 5.9 طن، بحسب التقرير.

وبشكل عام الطلب على المشغولات الذهبية بين المصريين- شاملا العملات والسبائك وكافة المشغولات الأخرى- تراجع بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 6.4 طن، من 8 أطنان ذهب بنفس الفترة من العام السابق.