المصرف المتحد يخفض سعر الفائدة 2% إلى 2.25% على الودائع والشهادات وقروض التجزئة
02:00 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
كتبت- منال المصري:
قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن المصرف قرر خفض سعر الفائدة 2% إلى 2.25% على الودائع وشهادات الادخار وقروض التجزئة المصرفية.
وجاء قرار المصرف المتحد بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير إلى 25% للإيداع و26% للإقراض لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف.
وأشار القاضي إلى أن قروض التجزئة المخصصة للأفراد تستحوذ على 60% من إجمالي محفظة التمويل بالمصرف المتحد.
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