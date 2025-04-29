المصرف المتحد يخفض سعر الفائدة 2% إلى 2.25% على الودائع والشهادات وقروض التجزئة

كتبت- منال المصري:

قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إن المصرف قرر خفض سعر الفائدة 2% إلى 2.25% على الودائع وشهادات الادخار وقروض التجزئة المصرفية.

وجاء قرار المصرف المتحد بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير إلى 25% للإيداع و26% للإقراض لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف.



وأشار القاضي إلى أن قروض التجزئة المخصصة للأفراد تستحوذ على 60% من إجمالي محفظة التمويل بالمصرف المتحد.