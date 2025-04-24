اتفاقية بين وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية و"بنك الإسكندرية" لتقديم ضمانات بـ 200 مليون يورو

كتبت- منال المصري:

أعلنت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية - SACE إطلاق اتفاقية مع بنك الإسكندرية، لزيادة الصادرات الإيطالية، ودعم توسع الشركات الإيطالية في الأسواق الأفريقية، وذلك ضمن برنامج"Push Strategy" .

وتستعد وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) وفق بيان لها اليوم، من خلال هذه المبادرة، لتقديم ضمانات بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو على قروض يُقدمها بنك الإسكندرية، لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاستراتيجية.

وتمتلك مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية حصة الأغلبية في بنك الإسكندرية بنسبة 80% مقابل 20% لصالح وزارة المالية المصرية

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الشركات التي تهتم بزيادة حجم وارداتها من المنتجات والخدمات الإيطالية.

تمثل هذه الخطوة تقدماً ملحوظاً في تطور برنامج "Push Strategy" المبتكر، الذي يتيح لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) توسيع نطاق عملها، من خلال تقديم الضمانات ليس فقط للشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تستفيد من البرنامج سابقاً.

كما تستهدف أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص التصدير للشركات الإيطالية وتعزيز بناء روابط جديدة في المزيد من الأسواق الواعدة مثل مصر.

وقال ماسيمو شيرو، رئيس منطقة إفريقيا وتركيا والشرق الأوسط وأوروبا بوكالة SACE نهدف، من خلال هذه الاتفاقية وبالتعاون مع بنك الإسكندرية، إلى فتح آفاق جديدة وتعزيز الروابط داخل السوق المصري، وذلك بهدف دعم الشركات الإيطالية على توسيع شبكتها التصديرية وتعزيز حضورها في القارة الإفريقية.

وقال باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، "تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية جديدة تعزز مسار التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تطورًا متسارعًا وتوجهًا نحو التنويع والتحديث.

يأتي برنامج ضمان القروض بقيمة 200 مليون يورو كأداة تمويلية مبتكرة تهدف ليس فقط إلى تسهيل التبادل التجاري، بل إلى تمكين شراكات صناعية مستدامة تُحدث أثرًا حقيقيًا وطويل الأمد.