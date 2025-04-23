رغم خفض الفائدة.. تدفق الأموال الساخنة ينعش الجنيه أمام الدولار

كتبت- منال المصري:

تلقى الجنيه دعما قويا بعد زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر أو كما يطلق عليها "الأموال الساخنة" للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية مقابل بيع الدولار رغم تراجع سعر الفائدة.

تراجع سعر صرف الدولار بنحو 16 قرشا خلال تعاملات أمس واليوم ليصل إلى نحو 50.9 جنيه للشراء و51 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتدفق المستثمرين للاستثمار في الجنيه جاء رغم خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الثاني خلال 2025 الخميس الماضي لأول مرة منذ اربع سنوات ونصف.

ويؤدي تدفق الأموال الساخنة على الدول الناشئة ومنها مصر إلى تعزيز قوة العملة المحلية في حين يؤدي خروجها بشكل مفاجئ إلى زيادة الضغط على العملة وتراجع العملة المحلية وهو السبب في تسميتها بالأموال الساخنة.

وقال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، إن الجنيه تلقى دعما قويا خلال آخر أسبوعين بفضل عودة تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر مجددا وهو ما أدى إلى إلتقاط الأنفاس وتراجع الدولار بعد موجة صعود.

وأوضح أن ضغط طلب الدولار في الإنتربنك "سوق بيع وشراء الدولار بين بنوك مصر" تراجع بفضل وفرة النقد الأجنبي بفضل عودة الأموال الساخنة.

كان الدولار وصل إلى مستوى قياسي قبل أسبوعين إلى 51.72 جنيه بفعل خروج جزئي للمستثمرين قبل أن يعود للتراجع مجددا مع توقف خروجهم وعودتهم تدريجيا.

قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي المصري في وقت سابق إن 90% من الأموال الساخنة التي خرجت من البنك الأهلي خلال أول الشهر الحالي بفعل حالة القلق من رسوم ترامب عادت مرة أخرى.

كانت المالية أعلنت وصول رصيد الأموال الساخنة إلى 41.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 في أذون وسندات الخزانة المحلية.

وأوضح رئيس أحد البنوك لمصراوي، أن تدفق النقد الأجنبي لم يأتي من الأموال الساخنة فقط لكن من حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات.