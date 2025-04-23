مع عطلة البنوك غدا.. تفاصيل الخدمات وتحويل الأموال عبر الموبايل من "إنستاباي"

كتبت- منال المصري:

يعمل إنستاباي المرتبط بالشبكة القومية للمدفوعات اللحظية على تقديم خدمات تحويل الأموال عبر الموبايل وسداد الفواتير المختلفة على مدار 24 ساعة وعلى مدار أيام الأسبوع وسط عطلة البنوك غدا بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وإنستاباي المرخص من البنك المركزي بدأ في فرض رسوم على التحويلات من بداية شهر أبريل الجاري 0.1% بحد أدنى 50 قرشا حتى 20 جنيها كحد أقصى وذلك لأول مرة منذ إطلاق الخدمة.

كما قرر فرض رسوم 50 قرشا للاستعلام عن الرصيد مع إعفاء أول 20 حركة استعلام كل شهر من الرسوم.

ويقدم مصراوي كافة التفاصيل عن خدمة "إنستاباي" لتحويل الأموال.

أولا- حدود التحويل

-الحد الأقصى لقيمة المعاملة: يبلغ 70 ألف جنيه.

- الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات: يبلغ 120 ألف جنيه.

- الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات: يبلغ 400 ألف جنيه.

كما أتاح المركزي للبنوك رفع حدود التحويلات اللحظية لتصل إلى مليوني جنيه يوميا بشرط ربطها بخدمة الإنترنت البنكي.

دفع الفواتير

تنفيذ عمليات التبرعات.

- شحن رصيد الهاتف المحمول والإنترنت.

- دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه وسداد.

- شحن فواتير الاتصالات والإنترنت لشركات المحمول.

أنواع الخدمات

من خلال شبكة المدفوعات اللحظية يمكن تنفيذ مختلف المعاملات المالية والغير مالية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المختلفة:

- ربط حساباتك لدى البنوك المختلفة على تطبيق هاتف محمول واحد.

- التحويل اللحظي لمختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية.

- طلب استقبال مبلغ محدد من عملاء المنظومة.

-الاستعلام عن الرصيد.

- الاستعلام عن كشف الحساب المختصر.