الشهادات والودائع والحسابات.. اجتماعات طارئة غدا بالبنوك لحسم خفض أسعار الفائدة

كتبت- منال المصري:

تبدأ البنوك عقد اجتماعات طارئة غدا الثلاثاء مع أول يوم عمل بعد الإجازة لحسم قرار خفض أسعار الفائدة على أوعية الادخار المختلفة"الشهادات والودائع والحسابات" بجانب القروض الشخصية بعد قرار البنك المركزي.

وقال مسؤولي المعاملات الدولية والخزانة في بعض البنوك لـ"مصراوي" إن لجان الأصول والخصوم "ألكو" المسؤولة عن هيكل أسعار الفائدة ستعقد اجتماعاتها غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لتحديد نسبة الخفض على أوعية الادخار المختلفة بالبنك.

ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي في ثاني اجتماع له خلال 2025 الخميس الماضي خفض سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

عقب خفض المركزي للفائدة خرج بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى بنوك مصر ليعلنان إعادة النظر في أسعار الفائدة على شهادات الادخار بداية من غد أو بعد غد.

وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في بيان للبنك، إن لجان "ألكو" ستجتمع الأسبوع الحالي لحسم أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة وهو ما أكده بنك مصر.

وأوضح أحد مسؤولي المعاملات الدولية في بنك حكومي، أن البنك سيخفض أسعار الفائدة على كافة أوعية الادخار المختلفة لتتماشى مع تراجع تكلفة الإقراض التي انخفضت مباشرة على الشركات الكبرى.

وأوضح أن قرار خفض نسبة سعر العائد على كل وعاء ادخاري البنك سيخضع تحت سلسلة من الحسابات المختلفة منها نوعية العملاء المستهدفة للبنك في كل وعاء ومستوى السيولة وأسعار العائد المطبقة بالبنوك الأخرى.

بعد قرار المركزي تراجع سعر الفائدة على قروض الشركات الكبرى التي تمثل النسبة الأكبر لدخل البنوك من الفائدة بواقع 2.25% انخفاضا وذلك لارتباطها بأسعار العائد لدى البنك المركزي المصري.

ويحتم ذلك على البنوك اتخاذ خطوات لخفض أسعار الفائدة على أوعية الادخار لتقليل التكلفة عليها كرد فعل على تراجع أسعار العائد على قروض الشركات لتحقيق حالة من التوازن بين مكسبها من العائد المحقق من القروض وتكلفة الفائدة المستحقة على أوعية الادخار لتجنب الضغوط على الربحية.

ويتطلع أغلب العملاء إلى قرار الأهلي ومصر المرتقب حول الشهادة مرتفعة العائد 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي باعتبارها الأعلى عائدا على مستوى البنوك في ظل تزايد التوقعات بوقف العمل بها وإصدار أخرى بسعر عائد أقل.