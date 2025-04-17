بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي التاسع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

كتبت- منال المصري:

شارك بنك التعمير والإسكان في رعاية الملتقى التوظيفي التاسع الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، والذي يهدف إلى تعريف حديثي التخرج والباحثين عن فرص وظيفية بمتطلبات سوق العمل وتقديم أحدث الفرص الوظيفية التي تسهم في تحقيق تطلعاتهم المهنية وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة نحو مستقبل وظيفي واعد.

وتأتي مشاركة بنك التعمير والإسكان في رعاية هذا الملتقى، وفق بيان له اليوم، في إطار إيمانه بأهمية إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، من خلال دعم طلاب الجامعات وحديثي التخرج الأكفاء والموهوبين وتأهيلهم للمنافسة وبقوة في المجال المهني، بالإضافة إلى تزويدهم بفرص تدريبية ووظيفية تمكنهم من بدء مسيرتهم المهنية بثقة وتميّز.

وتولي استراتيجية بنك التعمير والإسكان للفترة 2025-2030 أهمية قصوى لثروته البشرية باعتبارهم الركيزة الاساسية لتحقيق نجاحه المستدام، فمن أهم القيم التي يواصل البنك تطبيقها ضمن استراتيجيته الجديدة أن يصبح جهة العمل المفضلة من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير كوادره البشرية وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم روح الفريق والابتكار، مع تقديم برامج تدريبية تسهم في التطوير المستمر لموظفيه في كافة المجالات لتنمية واستغلال مهاراتهم لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والانتاجية، مما يعزز من قدرة البنك على المنافسة بقوة في السوق المصرفي المصري.